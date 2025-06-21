Агентство ООН у справах палестинських біженців відкриє офіс в Анкарі

Ердоган заявив, що відкриття офісу в Анкарі поглибить підтримку агентства з боку Туреччини.

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) відкриє офіс в Анкарі.

Як пише Reuters, про це заявив у суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і закликав мусульманські країни надати агентству більше підтримки після того, як минулого року Ізраїль заборонив його діяльність. Тоді Тель-Авів заявив, що це агенство наймало членів палестинського угруповання ХАМАС.

Туреччина назвала напад Ізраїлю на Газу геноцидом, а його щодо заборони UNRWA – порушенням міжнародного права.Звертаючись до міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва у Стамбулі, Ердоган заявив, що відкриття офісу в Анкарі поглибить підтримку агентства з боку Туреччини.

За словами турецького дипломатичного джерела, очікується, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та голова UNRWA Філіп Лаццаріні підпишуть угоду про створення офісу на полях зустрічі ОІС у Стамбулі.

Туреччина надавала Агентству 10 мільйонів доларів на рік у період з 2023 по 2025 рік. У 2024 році вона загалом перерахувала 5 мільйони, зокрема 3 із них виділила із бюджету управління з ліквідації наслідків стихійних лих AFAD.

Ізраїль передав відповідальність за розподіл більшої частини допомоги, яку він надає Газі, Гуманітарному фонду Гази. Цей фонд підтримують США. Організація керує трьома об'єктами в районах, що охороняються ізраїльськими військами. ООН назвала організацію розподілу допомоги фондом неадекватною, небезпечною та такою, що порушує принципи гуманітарної неупередженості.

Раніше допомога 2,3 мільйонам мешканців Гази розподілялася переважно агентствами ООН, такими як UNRWA, з тисячами співробітників у сотнях пунктів по всьому анклаву.