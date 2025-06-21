Франція з партнерами прискорить переговори з Іраном

Франція разом із європейськими партнерами прискорить переговори з Іраном.
Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон після телефонної розмови з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.
За словами Макрона, він вимагає повернути двох громадян Франції, які перебувають в Ірані під вартою і зазнають «нелюдського утримання».
Також лідер Франції висловив стурбованість ядерною програмою Ірану і вимагає, аби країна ніколи не мала ядерної зброї та надала гарантії, що її наміри – мирні.
Макрон зазначив, що, на його думку, є вихід із війни і для цього Париж прискорить перемовини з Іраном.
- Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що "за певних обставин" готовий підтримати припинення вогню у війні між Ізраїлем та Іраном.
- Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію ще одного іранського командира.