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Франція з партнерами прискорить переговори з Іраном

Макрон також закликав іранського колегу повернути двох французів з-під варти.

Франція з партнерами прискорить переговори з Іраном
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція разом із європейськими партнерами прискорить переговори з Іраном.

Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон після телефонної розмови з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

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За словами Макрона, він вимагає повернути двох громадян Франції, які перебувають в Ірані під вартою і зазнають «нелюдського утримання».

Також лідер Франції висловив стурбованість ядерною програмою Ірану і вимагає, аби країна ніколи не мала ядерної зброї та надала гарантії, що її наміри – мирні.

Макрон зазначив, що, на його думку, є вихід із війни і для цього Париж прискорить перемовини з Іраном.
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