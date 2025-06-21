Франція з партнерами прискорить переговори з Іраном

Макрон також закликав іранського колегу повернути двох французів з-під варти.

Франція разом із європейськими партнерами прискорить переговори з Іраном.

Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон після телефонної розмови з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

За словами Макрона, він вимагає повернути двох громадян Франції, які перебувають в Ірані під вартою і зазнають «нелюдського утримання».

Також лідер Франції висловив стурбованість ядерною програмою Ірану і вимагає, аби країна ніколи не мала ядерної зброї та надала гарантії, що її наміри – мирні.

Макрон зазначив, що, на його думку, є вихід із війни і для цього Париж прискорить перемовини з Іраном.