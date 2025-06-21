Зеленський – про можливу заміну уряду: я сказав би про це Шмигалю раніше, ніж журналістам

Президент Володимир Зеленський сказав, що якби хотів замінювати голову уряду, то спершу сказав би йому. А з ним він розмови не проводив.
Так Зеленський у відповідь на запитання LB прокоментував інформацію про можливу відставку уряду на зустрічі з журналістами 20 червня. Він додав, що поважає Дениса Шмигаля.
“Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти Прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи”, – пояснив президент.
- Звільнення прем'єр-міністра в Україні автоматично приводить до відставки всього кабінету міністрів. За час повномасштабної війни склад більшості міністрів оновлювався, деяких – по декілька разів, але Денис Шмигаль зберігає посаду з 2020 року.