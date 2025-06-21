«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаПолітика

Зеленський – про можливу заміну уряду: я сказав би про це Шмигалю раніше, ніж журналістам

Президент заявив, що розмови на цю тему з прем'єр-міністром він не мав. 

Зеленський – про можливу заміну уряду: я сказав би про це Шмигалю раніше, ніж журналістам
Денис Шмигаль на відкритті засідання міністерського рівня ОЕСР
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Президент Володимир Зеленський сказав, що якби хотів замінювати голову уряду, то спершу сказав би йому. А з ним він розмови не проводив.

Так Зеленський у відповідь на запитання LB прокоментував інформацію про можливу відставку уряду на зустрічі з журналістами 20 червня. Він додав, що поважає Дениса Шмигаля.

“Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти Прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи”, – пояснив президент. 

  • Звільнення прем'єр-міністра в Україні автоматично приводить до відставки всього кабінету міністрів. За час повномасштабної війни склад більшості міністрів оновлювався, деяких – по декілька разів, але Денис Шмигаль зберігає посаду з 2020 року. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies