Зеленський – про можливу заміну уряду: я сказав би про це Шмигалю раніше, ніж журналістам

Президент заявив, що розмови на цю тему з прем'єр-міністром він не мав.

Президент Володимир Зеленський сказав, що якби хотів замінювати голову уряду, то спершу сказав би йому. А з ним він розмови не проводив.

Так Зеленський у відповідь на запитання LB прокоментував інформацію про можливу відставку уряду на зустрічі з журналістами 20 червня. Він додав, що поважає Дениса Шмигаля.

“Що стосується уряду. Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти Прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи”, – пояснив президент.