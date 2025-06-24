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Єрмак та Рубіо обговорили підготовку зустрічі Зеленського і Трампа

Глава Офісу президента поінформував, що США підтверджують свою незмінну підтримку питання припинення вогню.

Єрмак та Рубіо обговорили підготовку зустрічі Зеленського і Трампа
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані, 26 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що з Гааги (Нідерланди) провів змістовну розмову з Державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо

Андрій Єрмак подякував Рубіо за продуктивну зустріч та розмову у Вашингтоні під час минулого візиту та за підтримку спільних ініціатив.

Глава Офісу президента зазначив, що Україна підтримує зусилля США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході. Україна також підтримує підхід до мирного врегулювання – мир через силу.

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Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення. США підтверджують свою незмінну підтримку питання припинення вогню”, – написав Єрмак.

Він зазначив, що окремо сторони обговорили гуманітарний трек, обміни полоненими, повернення викрадених росією дітей. Єрмак наголосив, що прогресу у питаннях повернення дітей, на який ми розраховували, поки що немає і потрібна допомога США

“Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. росія продовжує зривати мирний процес”, – зазначив Єрмак. 

Також глава Офісу президента повідомив, що сторони домовилися продовжувати конструктивну роботу.
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