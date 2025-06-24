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Politico: Трамп та Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО

Зустріч має відбутись в середу, 25 червня.

Politico: Трамп та Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп погодився на особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновника Білого дому.

“У вівторок вранці на борту Air Force One, прямуючи до Гааги, Нідерланди, Трамп заявив, що “ймовірно” зустрінеться із Зеленським, хоча на той час він цього не підтвердив”, - йдеться у повідомленні.

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Як раніше зазначалося, незрозуміло, чи буде Володимир Зеленський присутній на саміті НАТО, через побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії особистого спілкування з Трампом. 

  • У квітні президенти України та США провели зустріч перед початком похорону Папи Франциска у Ватикані.
  • Попередня зустріч між двома лідерами відбулася наприкінці травня в Білому домі і завершилася сваркою. Американська влада звинуватила Зеленського в небажанні "миру". Український президент на це відповідав, що Україні потрібно гарантії безпеки. 
  • Попри напруження в відносинах, Зеленський неодноразово наголошував, що готовий до діалогу. Він також казав, що бачить російський вплив на деяких американських високопосадовців, оскільки вони повторювали проросійські наративи. 
  • Після перепалки в Білому домі Трамп і Зеленський не бачилися, але в березні провели телефонну розмову – через день після дзвінка Трампа й Путіна.
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