Politico: Трамп та Зеленський зустрінуться під час саміту НАТО

Президент США Дональд Трамп погодився на особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновника Білого дому.

“У вівторок вранці на борту Air Force One, прямуючи до Гааги, Нідерланди, Трамп заявив, що “ймовірно” зустрінеться із Зеленським, хоча на той час він цього не підтвердив”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше зазначалося, незрозуміло, чи буде Володимир Зеленський присутній на саміті НАТО, через побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії особистого спілкування з Трампом.