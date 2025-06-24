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Зеленський: з початку повномасштабної війни Росія застосувала 28 743 "шахеди"

Лише в червні цього року окупанти запустили 2 736 "шахедів". 

Зеленський: з початку повномасштабної війни Росія застосувала 28 743 "шахеди"
Фото: Прессужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів.

“Лише минулої ночі дев'ять російсько-іранських “шахедів” ударили по звичайному українському селу на сході України, у Сумській області. І сім будинків були повністю зруйновані. Ще 22 – сильно пошкоджені. Наші рятувальники витягли з-під завалів трьох дітей. І шестеро людей зазнали поранень. На жаль, троє загинули, серед них дитина”, - повідомив Зеленський.

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Він зауважив, що з початку повномасштабної війни Росія застосувала 28 743 "шахеди", зокрема у червні окупанти запустили вже 2  736 "шахедів". 

Президент України підкреслив, що Росія ніколи б не спромоглася на таке, якби не її зв'язки з режимом в Ірані. 

Володимир Зеленський повідомив, що для закінчення війни необхідні максимальна ізоляція Росії та стабільність в оборонній підтримці.

Потрібні жорсткі санкції щодо російської нафти, зокрема обмеження ціни на російську нафту, блокування російського танкерного флоту і відключення РФ від міжнародного банкінгу.

“Я закликаю вас підтримати всі довгострокові програми підтримки й співпраці з нами, з Україною. Росія має побачити, що Україна не залишиться наодинці і що Європа не відступить”, - наголосив президент України.

Він також зазначив, що вкрай важливо підтримати необхідність збільшення видатків на оборону в європейських країнах.
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