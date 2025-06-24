За добу підрозділи угруповання СБС уразили 723 цілі противника

Впродовж доби 23-24 червня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 723 цілі противника.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 144 одиниці особового складу, з яких 93 – безповоротні втрати;
- 2 танки, 22 одиниці артилерії та 4 – важкоброньованої техніки;
- 80 одиниць автотехніки, в тому числі інженерної та паливозаправників.
Крім того оператори СБС збили 26 БпЛА окупантів коптерного типу та крил, завдано уражень по 9 точках вильоту операторів БпЛА російської армії.