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За добу підрозділи угруповання СБС уразили 723 цілі противника

Серед вражених цілей 2 танки та 22 одиниці артилерії. 

За добу підрозділи угруповання СБС уразили 723 цілі противника
Ілюстративне фото
Фото: Михайло Федоров

Впродовж доби 23-24 червня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 723 цілі противника. 

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 144 одиниці особового складу, з яких 93 – безповоротні втрати;
  • 2 танки, 22 одиниці артилерії та 4 – важкоброньованої техніки;
  • 80 одиниць автотехніки, в тому числі інженерної та паливозаправників.

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Крім того оператори СБС збили 26 БпЛА окупантів коптерного типу та крил, завдано уражень по 9 точках вильоту операторів БпЛА російської армії.

Статистика роботи угруповання Сил безпілотних систем за 23-24 червня 2025 року
Фото: СБС
Статистика роботи угруповання Сил безпілотних систем за 23-24 червня 2025 року
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