За добу підрозділи угруповання СБС уразили 723 цілі противника

Статистика роботи угруповання Сил безпілотних систем за 23-24 червня 2025 року

Крім того оператори СБС збили 26 БпЛА окупантів коптерного типу та крил, завдано уражень по 9 точках вильоту операторів БпЛА російської армії.

Про це повідомила пресслужба СБС .

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