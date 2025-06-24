Умєров і міністр оборони Данії підписали лист про наміри для спільного виробництва українського озброєння

У Гаазі міністри оборони України і Данії підписали лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на данській території.

Про це повідомив Рустем Умєров.

«Цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони», - додав глава Міноборони України.