​На Донеччині засудили учасницю жіночої агентурної групи російської ФСБ

Вона намагалася виявити українські аеродроми бойових вертольотів для наведення вогню.

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жительці Донеччини, яка шпигувала на Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У регіоні діяв ворожий осередок, який складався тільки із місцевих жінок, які підтримали збройну агресію Росії. Агентки діяли «розосереджено», вони передавали росіянам координати для авіаційних і артилерійських ударів по українських позиціях на Покровському напрямку.

Контррозвідка СБУ затримала всіх трьох зловмисниць під час спецоперації біля лінії фронту в серпні 2023 року.

Засуджена — жителька Покровського району. Її ФСБ Росії завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення. Жінка намагалася виявити українські аеродроми бойових вертольотів для наведення вогню, а також передавала ворогу маршрути руху бронетехніки ЗСУ. Задля збору інформації вона особисто обходила місцевість, приховано фотографувала цілі та передавала координати куратору.

Під час обшуків СБУ вилучила мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для зв’язку з представником ФСБ.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).