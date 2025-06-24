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СБУ і Нацполіція повідомили про підозру трьом російським військовим, які вбивали цивільних на Київщині

Тривають заходи для встановлення й притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів окупантів.

СБУ і Нацполіція повідомили про підозру трьом російським військовим, які вбивали цивільних на Київщині
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі окупантів

Служба безпеки України та Національна поліція заочно оголосили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які причетні до вбивств мирного населення під час тимчасової окупації Київської області у 2022 році.

Серед підозрюваних – капітан 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (місце дислокації – м. Псков) 35-річний Тимур Тамазов. За даними слідства, 27 лютого 2022 року його підрозділ зайняв позиції поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Тамазов наказав підлеглим відкривати вогонь на ураження по цивільних, які намагалися евакуюватися. Того ж дня його підлеглі розстріляли мікроавтобус із чотирма працівниками будівельної компанії, які їхали в напрямку Бородянки. Внаслідок 20 пострілів з автоматів двоє загинули на місці, ще двоє зазнали тяжких поранень.

Другим фігурантом справи є 23-річний солдат 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії РФ Володимир Осіпов. Він 28 березня 2022 року розстріляв двох мирних мешканців у Гостомелі.

Третій підозрюваний – 48-річний Олексій Абрамов, командир роти тієї ж бригади. За інформацією слідства, під час окупації селища Іванків він наказував катувати цивільних і формувати так звані «розстрільні списки» учасників опору.

Усім трьом оголошено підозру за ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни, що призвели до загибелі людей і вчинені групою осіб за попередньою змовою.
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