Військовий намагався підкупити прикордонника та втекти за кордон, але той "здав" його ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, які самовільно залишили частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У квітні 2025 року підозрюваний вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби, аби той надав йому інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти в переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тисяч доларів США.

У разі вдалої втечі військовий обіцяв привести ще кілька "клієнтів" - військових, які перебувають у статусі СЗЧ.

Однак прикордонник повідомив про це правоохоронцям, і 18 червня військовослужбовця затримали під час передачі коштів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК (адання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення 302 тисяч гривень застави.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які хотіли вплав дістатися Молдови.