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Військовий намагався підкупити прикордонника та втекти за кордон, але той "здав" його ДБР

У разі вдалої втечі затриманий планував налагодити канал втечі для СЗЧшників. 

Військовий намагався підкупити прикордонника та втекти за кордон, але той "здав" його ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, які самовільно залишили частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У квітні 2025 року підозрюваний вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби, аби той надав йому інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти в переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тисяч доларів США.

У разі вдалої втечі військовий обіцяв привести ще кілька "клієнтів" - військових, які перебувають у статусі СЗЧ.

Однак прикордонник повідомив про це правоохоронцям, і 18 червня військовослужбовця затримали під час передачі коштів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК (адання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення 302 тисяч гривень застави.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. 

Раніше прикордонники  Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які хотіли вплав дістатися Молдови
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