Депутатку Дніпропетровської облради, яка фіктивно "служила" в Збройних силах, арештували

Однак вона може вийти під заставу.

Депутатку ради Дніпропетровської області, яку підозрюють у фіктивній службі в Збройних силах, арештували з правом на внесення 757 000 грн застави. Її спільник – заступник командира частини – має внести понад 181 000 грн застави, а начальник навчального центру перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Про ці рішення Центрального районного суду Дніпра повідомили в ДБР. Слідство триває.

"Нагадаємо, депутатка вирішила «прокачати» свій політичний імідж, оформивши фіктивну службу в Збройних Силах України. Допомогли їй у цьому два військовослужбовці, які вносили недостовірні відомості у службову документацію", – повідомили в Бюро.

Про викриття фіктивної служби в ДБР повідомили 18 червня. Слідство з'ясувало, що в 2023 жінка пройшла ВЛК, де була визнана придатною, і відправилася до навчального центру для базової військової підготовки. Однак, замість реального навчання, депутатка просто була в списках військовослужбовців.

"Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд", – повідомляли в бюро.

Після "навчання" вона продовжила фіктивну службу в частині свого знайомого, де її оформили на посаду оператора взводу розвідки та корегування ударних безпілотних авіакомплексів. Потім її документально переміщували з посади на посаду, зокрема телефоністи. За цей час жінка отримала 200 000 грн.