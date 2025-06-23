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У Білій Церкві через російський обстріл ​зазнав пошкоджень Спасо-Преображенський собор

Також постраждала низка будівель цивільної інфраструктури та житлових будинків. Одна людина загинула.

У Білій Церкві через російський обстріл ​зазнав пошкоджень Спасо-Преображенський собор
Спасо-Преображенський собор , наслідки обстрілів
Фото: mukola.gopajnuch

На Київщині в результаті російської атаки зазнав пошкоджень кафедральний Спасо-Преображенський собор в Білій Церкві.

Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря.

"Сьогодні вночі Біла Церква зазнала російської атаки. Постраждала низка будівель цивільної інфраструктури та житлових будинків. На жаль, є постраждалі. Від вибухових хвиль російської атаки також зазнав пошкоджень і кафедральний Спасо-Преображенський Собор", - написав він у фейсбуці поділився дописом священника Миколи Гопайнича з фото пошкоджень.

Через нічну атаку Росії у місті також пошкоджено лікарню, одна людина загинула, вісім травмовано, серед них – двоє рятувальників.

  • У Києві внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули 4 людини, ще понад 10 постраждали. 10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники. Постраждали різні райони: щонайменше Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.
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