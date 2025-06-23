Росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку, ППО знешкодила 354 цілі

У ніч на 23 червня росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні. Основним напрямком удару був Київ. ППО знешкодила 354 цілі.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) противник атакував 368 засобами повітряного нападу:

352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ (до 160 із них – "шахеди");

11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл, РФ;

5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська, що в РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені;

5 крилатих ракет Іскандер-К збили.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Фото: Повітряні сили