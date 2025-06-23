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Російський обстріл зруйнував житло подружжя українських співаків Тараса та Олени Тополі

Вони не поранені. 

Російський обстріл зруйнував житло подружжя українських співаків Тараса та Олени Тополі
наслідки російської атаки
Фото: Фейсбук Тараса Тополі

Сьогодні, 23 червня, унаслідок російського обстрілу постраждала квартира лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени Тополі.

Про це Тарас Тополя написав у фейсбуці. 

"Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані", – повідомив він і додав, що всі в родині живі. 

Також він зазначив, що у сусідньому будинку є жертви.

"Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую….На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви", – йдеться у повідомленні. 

наслідки російської атаки
Фото: Фейсбук Тараса Тополі
наслідки російської атаки

  • У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. Є поранені і загиблі. Станом на 8:40 відомо, що цей удар убив не менше шести киян. 
  • Найбільше постраждав Шевченківський район, де росіяни в будинку вбили людей.
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