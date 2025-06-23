Російський обстріл зруйнував житло подружжя українських співаків Тараса та Олени Тополі

Сьогодні, 23 червня, унаслідок російського обстрілу постраждала квартира лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени Тополі.
Про це Тарас Тополя написав у фейсбуці.
"Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані", – повідомив він і додав, що всі в родині живі.
Також він зазначив, що у сусідньому будинку є жертви.
"Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую….На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви", – йдеться у повідомленні.
- У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. Є поранені і загиблі. Станом на 8:40 відомо, що цей удар убив не менше шести киян.
- Найбільше постраждав Шевченківський район, де росіяни в будинку вбили людей.