Російський обстріл зруйнував житло подружжя українських співаків Тараса та Олени Тополі

Вони не поранені.

Сьогодні, 23 червня, унаслідок російського обстрілу постраждала квартира лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени Тополі.

Про це Тарас Тополя написав у фейсбуці.

"Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані", – повідомив він і додав, що всі в родині живі.

Також він зазначив, що у сусідньому будинку є жертви.

"Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую….На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви", – йдеться у повідомленні.

Фото: Фейсбук Тараса Тополі наслідки російської атаки