Одна людина вбита та шестеро – поранені через російську агресію на Херсонщині

Упродовж доби армія РФ атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію одна людина загинула, а щешестеро – поранені.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Шляхове, Дар'ївка, Костирка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Львове, Бургунка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Нова Кам'янка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Садове, Білозерка, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Наддніпрянське, Черешеньки, Гаврилівка, Осокорівка, Веселе, Висунці, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новотягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.