На Вінниччині під час похорону бійця чоловік ходив по подвір’ю, обгорнувшись російським триколором

У селі Юзвин Вінницького району місцевий житель, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Нині особа громадянина встановлена, він затриманий. З 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази.

Опісля буде надана правова кваліфікація його діям.