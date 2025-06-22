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На Вінниччині під час похорону бійця чоловік ходив по подвір’ю, обгорнувшись російським триколором

Його затримали поліцейські.

На Вінниччині під час похорону бійця чоловік ходив по подвір’ю, обгорнувшись російським триколором
Фото: Нацполіція

У селі Юзвин Вінницького району місцевий житель, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, котрий розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Нині особа громадянина встановлена, він затриманий. З 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази.

Опісля буде надана правова кваліфікація його діям. 
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