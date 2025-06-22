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Deep State: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині

Сили оборони стабілізували лівий фланг.

Deep State: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині
Фото: Deep State

Сили оборони звільнили Андріївку на Сумському напрямку і зуміли стабілізувати лівий фланг.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

За інформацією аналітиків, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки росіян у селі, зумів взяти під контроль село. "Цими діями вдалося, по-перше відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка".

"225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші", — кажуть аналітики Deep State.

На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр.
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