Deep State: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині

Сили оборони звільнили Андріївку на Сумському напрямку і зуміли стабілізувати лівий фланг.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

За інформацією аналітиків, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки росіян у селі, зумів взяти під контроль село. "Цими діями вдалося, по-перше відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка".

"225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші", — кажуть аналітики Deep State.

На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр.