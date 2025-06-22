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Сили оборони: росіяни продовжують перегрупування військ на південному напрямку

ЗСУ нмагаються діяти на випередження.

Сили оборони: росіяни продовжують перегрупування військ на південному напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Перегрупування ворожих військ на південному напрямку ще триває, Сили оборони намагаються діяти на випередження.

Про це в ефері заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, відповідаючи на запитання, чи вони вже відчувають по лінії фронту, що почалася активізація росіян, пише Укрінформ.

Речник наголошує, що процес перегрупування не такий швидкий, як був раніше, це доволі складно, бо між лінією бойового зіткнення і тилами і українські військові, і противник намагаються створити "мертву зону", щоб через неї важко було підтягувати резерви і поповнення.

"Зараз на ці передові позиції, звідки противник починає свої штурмові дії, вони заводять особовий склад. Це теж доволі складно і потребує часу. І тому ще триває перегрупування противника, ми знаємо про нього і намагаємося діяти на випередження, не даємо йому це зробити", — каже Волошин.

Також російська армія поновила бойові дії на Оріхівському напрямку, у напрямку Новоандрівки та Кам'янського.
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