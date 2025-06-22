"Чорна кіптява до небес": ГУР підірвало російський "товарняк" з паливом на Запоріжжі

Товарний потяг віз цистерни з пальним для російської армії.

Українські розвідники за допомогою ударних дронів знищили залізничні цистерни росіян з пальним у Запорізькій області.

Про це повідомляє ГУР МОУ.

22 червня бійці спецпідрозділу "Кабул 9" у взаємодії з оперативно-тактичними угрупуваннями "Хортиця" та "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку Next атакували товарний потяг росіян, який віз цистерни з пальним для ворожої армії.

Ураження відбулося на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес. Збройна боротьба з російськими окупантами триває", – кажуть у розвідці.