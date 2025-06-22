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"Чорна кіптява до небес": ГУР підірвало російський "товарняк" з паливом на Запоріжжі

Товарний потяг віз цистерни з пальним для російської армії.

"Чорна кіптява до небес": ГУР підірвало російський "товарняк" з паливом на Запоріжжі
Фото: скріншот

Українські розвідники за допомогою ударних дронів знищили залізничні цистерни росіян з пальним у Запорізькій області. 

Про це повідомляє ГУР МОУ.

22 червня бійці спецпідрозділу "Кабул 9" у взаємодії з оперативно-тактичними угрупуваннями "Хортиця" та "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку Next атакували товарний потяг росіян, який віз цистерни з пальним для ворожої армії.

Ураження відбулося на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. 

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес. Збройна боротьба з російськими окупантами триває", – кажуть у розвідці.

  • 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованої Якимівки Мелітопольського району Запорізької області ГУР підірвало військовий потяг російських загарбників.
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