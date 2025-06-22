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ЗСУ уразили російські радар ЗРК "Бук" та контрбатарейну РЛС "Зоопарк"

Росіяни втратили 24 РЛС "Зоопарк/М" та 11 одиниць "Бук-М2" та "Бук-М3".

ЗСУ уразили російські радар ЗРК "Бук" та контрбатарейну РЛС "Зоопарк"
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Сили оборони України уразили дві радіолокаційні станції росіян: контрбатарейну РЛС "Зоопарк" та системи протиповітряної оборони "Бук-М3".

Відео з ураженням радіолокаційних станцій опублікували підрозділи Сил оборони, пише "Мілітарний".

Зокрема, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем здійснили ураження РЛС зі складу комплексу "Бук-М3" — 9С36М "Викинг".

Загалом було використано два FPV-дрони, які пошкодили радар, унаслідок чого його переміщення та функціонування стали неможливими.

Про знищення ворожого радара також прозвітував підрозділ UA_REG TEAM у своєму Telegram-каналі. На опублікованому відео оператори виявили та уразили російську контрбатарейну РЛС 1Л219 "Зоопарк".

Ураження відбулося в момент розгортання радара, коли FPV-дрон влучив безпосередньо в антенну решітку системи. Після такого удару комплекс потребує капітального ремонту з повною заміною радіолокаційної частини.

Відповідно до підрахунків втрат за даними OSINT-проєкту ORYX, росіяни станом на сьогодні втратили 24 радіолокаційні розвідувальні станції 1Л219/1Л261 "Зоопарк/М" та 11 одиниць "Бук-М2" і "Бук-М3".
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