Ворог вдарив ракетою по полігону бригади Сухопутних військ: є загиблі та поранені

Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.

Сьогодні ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Усім постраждалим надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

“Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором”, ‒ йдеться у повідомленні.