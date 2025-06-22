Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

На Покровському напрямку ворог 20 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ, ‒ Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог 20 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник з території Росії завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Лісківщина, Уланове, Миропільське Сумської області; Заріччя Чернігівської області; Леміщине Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 155 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка, два боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку загарбники десять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Покровському напрямку протягом дня противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. П’ять зіткнень тривають дотепер. 

На Новопавлівському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Веселе та Вільне Поле, завдав авіаудару по Мирному.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське та Новоданилівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies