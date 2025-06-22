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Російська армія атакувала сьогодні два райони Дніпропетровської області

Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

Російська армія атакувала сьогодні два райони Дніпропетровської області
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня російська армія атакувала Нікопольський та Синельківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

По Нікопольщині ворог бив важкою артилерією та дронами. 

“Скидав на населені пункти й боєприпаси з БпЛА. Гучно було у райцентрі, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах”, ‒ зазначив голова ОВА.

Там понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, газогін. Зайнявся приватний будинок. 

На Михайлівську громаду Синельниківщини противник скерував безпілотник. Вогнем охопило господарську споруду. Пошкоджена також оселя місцевих. 

“На щастя, люди цілі”, ‒ додав Лисак.

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Фото: Cергій Лисак

Учора внаслідок обстрілів Нікопольщини 7 людей отримали поранення. Є пошкодження інфраструктури, заправки, приватних будинків.
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