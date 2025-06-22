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​На Запоріжжі бригада енергетиків потрапила під російський обстріл

На Запоріжжі бригада енергетиків потрапила під російський обстріл

​На Запоріжжі бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Запорізькій області під час ліквідації наслідків російських атак під обстріл потрапила бригада енергетиків.

Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

"Сьогодні під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада «Запоріжжяобленерго» потрапила під обстріл окупаційних військ РФ. На щастя, енергетики не постраждали, втім пошкоджень зазнала автовишка", - повідомив керівник компанії Андрій Стасевський.

Він додав, що бригада працювала у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромережі, які спричинили ворожі атаки.

Через російський удар роботи з ліквідації не були завершені. 
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