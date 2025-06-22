​У світі наростає політична та економічна ізоляція Росії, - Служба зовнішньої розвідки

У світі наростає політична та економічна ізоляція Росії на тлі її агресивної війни проти України. Представники ООН та західних країн відкрито засуджують масовані атаки Росії по українських містах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну", – заявила в.о. постпреда США при ООН Дороті Ші.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну додала, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців. А помічник Генсека ООН Мирослав Єнча підкреслив, що постійні атаки Росії не лише забирають життя, а й знищують надії на мир.

"Європейські партнери України реагують рішуче. Парламент Латвії офіційно закликав запросити Україну до НАТО, а лідери Естонії, Латвії, Польщі та Литви звернулися до ЄС із вимогою посилити оборону східного флангу", - зазначили в Службі зовнішньої розвідки.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон стає гарячою точкою, а Росія є "екзистенційною загрозою" для Європи. Згідно зі стратегією ЗС ФРН, безпеку потрібно будувати проти Росії, а не з нею. На цьому тлі західні санкції поступово підривають російську економіку.

"Чехія припинила розгляд понад 2 тисяч заяв на громадянство від громадян РФ. Данія встановила безпілотні системи в Балтійському морі для захисту від гібридних загроз. Іспанія закликає тиснути на Білорусь – союзницю Кремля – через її підтримку війни. Водночас сама Росія стикається з внутрішніми проблемами. Найбільші телеком-компанії заявили про зростання податкового тиску й скорочення інвестицій. Акціонери "т плюс", що керує десятками електростанцій, відмовилися від виплати дивідендів. А уряд РФ скасував програму пільгової іпотеки для сімей із дітьми, посилаючись на дефіцит бюджету", - зазначили в розвідці.

Також ФІФА заборонила московському футбольному клубу "Локомотив" реєструвати нових гравців через борг перед українським "Маріуполем" – клубом, який у Росії намагалися визнати неіснуючим.

Економічні труднощі відчуває і Білорусь: інфляція в країні сягнула 7,1%, продукти дорожчають, а Лукашенко вкотре нагадує підданим про "важливість картоплі".