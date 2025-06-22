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ГУР: РФ купує вплив в Африці для просування політичних інтересів Кремля

"РЖД" та "Росатом" активно працюють над створенням філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті.

ГУР: РФ купує вплив в Африці для просування політичних інтересів Кремля
Фото: ГУР МО

Російські державні корпорації, зокрема "РЖД" і "Росатом", активно використовують інфраструктурні проєкти як елемент стратегії "м’якої сили" для просування політичних інтересів Кремля в Африці.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов.

"Російський вплив на Африку через інфраструктурні проєкти – це дестабілізуючий фактор, котрий під обгорткою допомоги у розвитку призводить до залежності від москви. Росіяни використовують цей підхід на глобальному рівні”, — каже Юсов.

Залізнична компанія "РЖД" розглядає реалізацію проєктів у Буркіна-Фасо, Гані та ПАР. У травні було затверджено концепцію розвитку гуманітарної присутності компанії за кордоном до 2030 року. Вона передбачає фінансування російськомовних шкіл, профільних ліцеїв, а також залучення іноземних студентів через стипендії для навчання в росії.

Окремий напрям — створення спільного з росією університету в Південно-Африканській Республіці, в якому зможуть навчатися студенти з усього континенту.

Паралельно "Росатом" просуває проєкти, спрямовані на формування лояльної до Кремля технологічної еліти. Окрім підготовки персоналу для АЕС, йдеться про створення повноцінної національної освітньої системи, яка працює на російські інтереси.

Зокрема, розглядається можливість відкриття філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті (Олександрія) — як елемент довгострокового кадрового впливу.
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