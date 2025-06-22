ЗМІ: США застосували 13-тонну протибункерну бомбу під час ударів по ядерних об'єктах в Ірані

MOP є єдиною бомбою, яка здатна досягти об’єктів, які розташовані глибоко під землею.

Сполучені Штати використали 13-тонну протибункерну бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як "бункерний руйнівник", під час своїх ударів по іранських ядерних об'єктах.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два поінформовані джерела.

Massive Ordnance Penetrator — надпотужна бомба вагою близько 13,6 тонн, має довжину понад шість метрів із 2,7 тисячами кг вибухівки. Була розроблена для "досягнення і знищення зброї масового знищення наших противників, розташованої на добре захищених об’єктах".

Використання МОР у суботу стало першим випадком оперативного застосування цієї бомби, однак невідомо, скільки саме боєприпасів було скинуто.

До суботніх ударів деякі американські чиновники ставили гострі питання щодо того, чи зможе MOP повністю знищити ядерну архітектуру Ірану, особливо там, де збагачувальні установки глибоко під землею.

Вважалося, що бомба є єдиним боєприпасом, здатним досягти об’єктів, які розташовані глибоко під землею. Водночас існували сумніви, що один боєприпас зможе потрапити достатньо глибоко для ураження об’єктів.

Американські бомбардувальники B-2 Spirit – єдині літаки, здатні нести бомби МОР. Для проведення операції в Ірані використовувалися саме ці літаки.