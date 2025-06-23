На Київщині через атаку РФ загинула жінка і поранені рятувальники

У ніч на 26 червня у Київській обалсті унаслідок російської атаки загинула жінка. Постраждали восьмеро осіб, серед них – двоє рятувальників.

Про це повідомили у ОВА, ДСНС та у МВС.

Постраждала житлова та медична інфраструктура. Під час ліквідації наслідків, під час повторного обстрілу 2 рятувальників отримали травми.

Унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.

За даними ОВА станом на 04:31 дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці.

Наслідки ворожої атаки зафіксували в трьох районах області. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Київщину

У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Там виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.