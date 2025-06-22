Головне за неділю, 22 червня: наслідки удару по Краматорську, майже 110 боєзіткнень, звільнення Андріївки

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по тренувальному полігону Сухопутних військ ЗСУ. Яким запам’ятається 1215-й день повномасштабної війни.

Сили оборони звільнили Андріївку на Сумському напрямку і зуміли стабілізувати лівий фланг, повідомляють аналітики Deep State.

За інформацією аналітиків, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки росіян у селі зумів взяти під контроль село. "225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші", — кажуть аналітики Deep State.

На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 червня на фронті від початку доби зафіксовано 107 бойових зіткнень.

Росія завдала трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та скинувши 60 КАБів. Крім того, ворог застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 15 штурмових дій окупантів.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 червня – в новині.

У Краматорську триває аварійно-рятувальна операція на місці вчорашнього удару росіян по чотирьохповерхівці.

Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, під завалами частково зруйнованого будинку може залишатися ще одна людина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

“Загалом внаслідок обстрілу 4 людини загинули, ще 4 отримали поранення”, ‒ йдеться у пресрелізі рятувальників.

Сьогодні ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Повідомлялося про трьох загиблих. За уточненою інформацією станом на 19:27, кількість поранених становить 14 осіб.

Усім постраждалим надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Докладніше – в новині.

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