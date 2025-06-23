Росіяни дроном вбили двох мешканців Чернігівщини. Ще десятеро – поранені

Росіяни дроном вбили двох мешканців Чернігівської області. Ще десятеро – поранені, зокрема діти.

Як повідомили в ОВА, учора, 22 червня, пізно ввечері росіяни вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади. Ця атака забрала життя двох людей.

Ще 10 осіб зазнали поранень. Троє із них – діти. Всі перебувають у лікарнях. Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах, під наглядом лікарів.