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Росіяни дроном вбили двох мешканців Чернігівщини. Ще десятеро – поранені

Серед поранених є троє дітей. 

Росіяни дроном вбили двох мешканців Чернігівщини. Ще десятеро – поранені
Ілюстративне фото
Фото: Нацгвардія

Росіяни дроном вбили двох мешканців Чернігівської області. Ще десятеро – поранені, зокрема діти.

Як повідомили в ОВА, учора, 22 червня, пізно ввечері росіяни вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади. Ця атака забрала життя двох людей. 

Ще 10 осіб зазнали поранень. Троє із них – діти. Всі перебувають у лікарнях. Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах, під наглядом лікарів.

 

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