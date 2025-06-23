Зеленський нині перебуватиме в Британії: говоритиме про посилення захисту і нові санкції

Росія ударом у ніч на 23 червня завдала руйнувань у чотирьох областях. Загалом вона застосувала 352 дрони, зокрема 159 "шахедів", та 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він обговорюватиме захист України під час нинішнього візиту до Великої Британії. Також планує "домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів".

"Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там «шахед» влучив у лікарню", – повідомив президент.