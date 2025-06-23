Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський нині перебуватиме в Британії: говоритиме про посилення захисту і нові санкції

Президент прокоментував нічну атаку ворога.

Зеленський нині перебуватиме в Британії: говоритиме про посилення захисту і нові санкції
Наслідки атаки 23 червня
Фото: ДСНС

Росія ударом у ніч на 23 червня завдала руйнувань у чотирьох областях. Загалом вона застосувала 352 дрони, зокрема 159 "шахедів", та 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він обговорюватиме захист України під час нинішнього візиту до Великої Британії. Також планує "домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів".

"Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там «шахед» влучив у лікарню", – повідомив президент.

  • Основним напрямком нинішнього удару був столичний регіон. В Києві вбиті не менше шести людей, поранені 22. В Київській області убита жінка. 
  • Візит Зеленського до Британії проходить напередодні старту саміту НАТО в Гаазі. Станом на п'ятницю президент не знав точно, чи братиме участь в заході особисто.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies