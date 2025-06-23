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Кожен шостий знищений танк – їхня заслуга: в СБУ озвучили кількість і вартість ураженої бійцями ЦСО "А" техніки

23 червня – день створення Центру спеціальних операцій "А". 

Кожен шостий знищений танк – їхня заслуга: в СБУ озвучили кількість і вартість ураженої бійцями ЦСО "А" техніки
Спецпризначенці СБУ
Фото: пресслужба СБУ

Від початку повномасштабного нападу Росії і станом на 20 червня усі підрозділи Служби безпеки вразили 1972 ворожі танки, і 1610 з них – це заслуга підрозділу Центру спеціальних операцій "А". Спецпризначенці СБУ входять до трійки найрезультативніших за обсягами знищеної техніки і живої сили окупантів дронами, повідомили в пресслужбі СБ з нагоди 31-річчя з дня створення центру.

Загалом на рахунку ЦСО "А" – знищення і пошкодження ворожої техніки на понад $5,5 мільярда доларів: танків, БМ, систем ППО, РЕБ та іншого обладнання. Це – без урахування спецоперації "Павутина", в якій спецпризначенці також брали участь. 

Серед техніки росіян, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ:

  • 1610 танків
  • 2878 ББМ
  • 229 РСЗВ
  • 2655 артилерійських систем
  • 329 систем ППО
  • 367 систем РЕБ/РЕР
  • 1937 БпЛА
  • 4 гелікоптери.

ЦСО А
Фото: пресслужба СБУ
ЦСО А

"Кожен шостий танк, вражений Силами оборони України, – це результат СБУ, а на рахунку саме ЦСО «А» їх вже 1610. І ця цифра лише зростатиме!" – підкреслив голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. 

ЦСО "А"

Центр спеціальних операцій "А" – це оперативно-бойовий підрозділ, що виконує, зокрема6 контррозвідувальні завдання. Девіз – "Життя – Батьківщині! Честь ‒ нікому!".

"А" у назві окреслює основний напрям роботи – антитерористичний.

Центр було створено указом президента 23 червня 1994 року. У липні 1996 його реорганізували в Управління боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України. З 27 грудня 2005 року діє Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.

У районах бойових дій спецпризначенці працюють ще з 2014 року. Бійці брали участь в звільненні острова Зміїний та інших операціях. 

Серед завдань учасників підрозділу – і штурмові дії. 

На сайті СБУ повідомляли, що відбір до Центру дуже жорсткий: проходить один з 10-15 кандидатів. Але можливість приєднатися до найкращих завжди є. 

Підрозділи центру діють в кожному українському регіоні. Окрім припинення терактів і дій, що несуть загрозу національній безпеці, ЦСО припиняє діяльність незаконних збройних формувань, затримує особливо небезпечних злочинців, звільняє заручників, захищає учасників судових процесів. 
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