Кожен шостий знищений танк – їхня заслуга: в СБУ озвучили кількість і вартість ураженої бійцями ЦСО "А" техніки

Від початку повномасштабного нападу Росії і станом на 20 червня усі підрозділи Служби безпеки вразили 1972 ворожі танки, і 1610 з них – це заслуга підрозділу Центру спеціальних операцій "А". Спецпризначенці СБУ входять до трійки найрезультативніших за обсягами знищеної техніки і живої сили окупантів дронами, повідомили в пресслужбі СБ з нагоди 31-річчя з дня створення центру.
Загалом на рахунку ЦСО "А" – знищення і пошкодження ворожої техніки на понад $5,5 мільярда доларів: танків, БМ, систем ППО, РЕБ та іншого обладнання. Це – без урахування спецоперації "Павутина", в якій спецпризначенці також брали участь.
Серед техніки росіян, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ:
- 1610 танків
- 2878 ББМ
- 229 РСЗВ
- 2655 артилерійських систем
- 329 систем ППО
- 367 систем РЕБ/РЕР
- 1937 БпЛА
- 4 гелікоптери.
"Кожен шостий танк, вражений Силами оборони України, – це результат СБУ, а на рахунку саме ЦСО «А» їх вже 1610. І ця цифра лише зростатиме!" – підкреслив голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.
ЦСО "А"
Центр спеціальних операцій "А" – це оперативно-бойовий підрозділ, що виконує, зокрема6 контррозвідувальні завдання. Девіз – "Життя – Батьківщині! Честь ‒ нікому!".
"А" у назві окреслює основний напрям роботи – антитерористичний.
Центр було створено указом президента 23 червня 1994 року. У липні 1996 його реорганізували в Управління боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України. З 27 грудня 2005 року діє Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів.
У районах бойових дій спецпризначенці працюють ще з 2014 року. Бійці брали участь в звільненні острова Зміїний та інших операціях.
Серед завдань учасників підрозділу – і штурмові дії.
На сайті СБУ повідомляли, що відбір до Центру дуже жорсткий: проходить один з 10-15 кандидатів. Але можливість приєднатися до найкращих завжди є.
Підрозділи центру діють в кожному українському регіоні. Окрім припинення терактів і дій, що несуть загрозу національній безпеці, ЦСО припиняє діяльність незаконних збройних формувань, затримує особливо небезпечних злочинців, звільняє заручників, захищає учасників судових процесів.