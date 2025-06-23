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У Харкові затримали російських агентів, які намагалися підірвати військового

14 червня внаслідок вибуху потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.

У Харкові затримали російських агентів, які намагалися підірвати військового
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали виконавців теракту проти військового в Харкові

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

За матеріалами справи,14 червня цього року російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою. Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. 

Унаслідок вибуху потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.

Для підготовки теракту росіяни дистанційно завербували двох місцевих безробітних, один з яких – рецидивіст, що вже має судимість за крадіжку. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли шукали "легких" грошей на Телеграм-каналах.

За інструкцією росіян агенти виготовили вибухівку, яку "підсилили" гайками та спорядили телефоном для дистанційного підриву. Вони сховали її на місці спланованого теракту і замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для окупантів.

За допомогою неї російські спецслужбісти відстежили прибуття військового і в цей момент віддалено активували вибухівку.

Правоохоронці встановили особи терористів і затримали їх за місцем проживання, коли вони намагались знищити докази злочину. Наразі обом повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна трьом агентам російського ГРУ, які влітку 2024 року підірвали автомобіль українського військовослужбовця в Харкові. 
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