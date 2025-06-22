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У Сирії смертник підірвав себе у церкві біля Дамаска

Повідомляється про щонайменше 20 загиблих.

У Сирії смертник підірвав себе у церкві біля Дамаска
Фото: reuters.com/

У неділю в Сирії терорист-смертник підірвав себе в переповненій людьми церкві, де проходила служба, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вибух у місті Двейла на околиці Дамаска стався, коли люди молилися в християнській церкві Мар Еліас. Агентство SANA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомило, що щонайменше 15 осіб отримали поранення. Британська організація Syrian Observatory for Human Rights повідомляє про близько 30 поранених і загиблих, але не наводить точних цифр. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що серед жертв є діти.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за теракт. Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що екстреміст з угруповання "Ісламська держава" увійшов до церкви, відкрив вогонь по людях, а потім підірвав себе за допомогою вибухового жилета. Це ж підтверджують свідчення деяких очевидців.

Місцеві сили безпеки та служби екстреної допомоги направлені до церкви.

Міністр інформації Сирії Хамза Мостафа засудив напад, назвавши його терористичним актом. 
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