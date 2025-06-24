Киянина судитимуть за підпал трьох автомобілів, які він видавав замовнику за машини військових

Зі слів обвинуваченого, об’єктами для підпалу він "обирав автомобілі сусідів із помсти"

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за обвинуваченням в умисному пошкодженні чужого майна вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що в лютому 2025 року киянин в одному з Телеграм-каналів отримав пропозицію за гроші підпалювати автомобілі військових. Втім, чоловік вирішив не шукати спеціально машини з військовою символікою, а палив цивільні, скидаючи замовнику фото уже обгорілих машин, стверджуючи що виконав замовлення належним чином.

Зі слів обвинуваченого, об’єктами для підпалу він "обирав автомобілі сусідів із помсти". Тож придбавши легкозаймисту суміш, він облив нею "Toyota Rav 4", що стояла на узбіччі неподалік його будинку. Фото автомобіля чоловік скинув замовнику. Так само у Дніпровському районі він пошкодив ще два автомобілі – ще одну "Toyota Rav 4" та "BMW 520-D".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Фото: Прокуратура Києва