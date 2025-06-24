ПАРЄ закликала створити спецтрибунал і визнала Білорусь і КНДР співучасниками агресії проти України

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо юридичних та правозахисних аспектів російської агресії проти України, фактично тим часом підтримала спецтрибунал.

Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«ПАРЄ підтримала спецтрибунал, визнала, що жодні мирні домовленості не можуть легалізувати захоплення території України, а також вкотре зазначила, що дії РФ містять ознаки геноциду і підкреслила, що вибори в Україні під час воєнного стану неможливі», - зазначила депутатка.

За її словами, серед основних положень резолюції:

ПАРЄ підтвердила незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і тимчасово окупованими територіями;

у документі чітко зазначено: жодні мирні домовленості не можуть легалізувати захоплення українських територій;

Білорусь і Північна Корея визнані співучасниками агресії проти України, а їхнє керівництво несе персональну кримінальну відповідальність;

дії РФ містять елементи геноциду проти українського народу. Кремлівська риторика відкрито демонструє намір знищити українську національну ідентичність;

підтверджено правомірність використання заморожених російських активів для компенсації збитків Україні;

вибори під час воєнного стану є неможливими. Єдиним легітимним президентом України залишається Володимир Зеленський.

Окремий блок резолюції відвели проблемі етнічних чисток, яку Росія системно проводить на ТОТ.

«Понад 2,8 млн українців, зокрема дітей, були насильно депортовані до РФ чи на окуповані території. З березня цього року діє указ Путіна, який зобов’язує мешканців окупованих регіонів прийняти російське громадянство до 10 вересня 2025 року, або їх буде виселено. Заборонено українську мову у школах, запроваджено російські програми навчання, відбувається знищення української культурної спадщини». – перелічила Кравчук і наголосила, що ці дії грубо порушують Женевські конвенції, Римський статут Міжнародного кримінального суду та Конвенцію ООН про геноцид.

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