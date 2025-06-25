Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з лідерами держав Е5 і генсеком НАТО зміцнення української ППО

Президент України наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію.

Зеленський обговорив з лідерами держав Е5 і генсеком НАТО зміцнення української ППО
Фото: Офіс президента України

У межах саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща) та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це пише Офіс президента України.

Сторони детально обговорили важливість зміцнення української ППО на тлі збільшення кількості ударів РФ по цивільній інфраструктурі України. Також ішлося про перехоплювачів іранських "шахедів".

Володимир Зеленський зазначив, що Росія посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну. Саме тому необхідно посилювати тиск на РФ, насамперед в енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні санкції.

Президент наголосив на важливості того, що Україна може розраховувати на Альянс та держави – члени НАТО.

"Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо", – сказав глава держави.

Марк Рютте зазначив, що цей саміт дав чіткий сигнал: зобов'язання НАТО перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

"Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО", – наголосив Генсек Альянсу.

Марк Рютте нагадав, що країни Е5 та інші партнери вже оголосили про суттєву підтримку, включно із системами ППО, танками, БМП, артилерійськими системами, дронами та боєприпасами. 

Крім того, Альянс має понад 70 проєктів, спрямованих на розбудову майбутніх сил та сектору безпеки України, і це робить шлях України до НАТО незворотним.

  • Країни НАТО ухвалили підсумкове комюніке: підтвердили зобов'язання підтримувати Україну. У декларації чітко зазначили, що Росія становить загрозу євроатлантичній безпеці. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies