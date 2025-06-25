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Зеленський розповів про свою розмову із Трампом (доповнено)

«Охопили всі дійсно значимі питання», - сказав глава держави.

Зеленський розповів про свою розмову із Трампом (доповнено)
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови із Дональдом Трампом 25 червня на полях саміту НАТО у Нідерландах.

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«Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей», - повідомив глава держави.

Зеленський відзначив «увагу й готовність допомагати наближенню миру».

«Деталі – згодом», - додав український президент.

Доповнення. Трамп на пресконференції після саміту НАТО сказав, що із Зеленським не говорив про закінчення війни, а просто хотів поцікавитися, як в українського колеги справи. Лідер США повідомив, що хоче обговорити припинення вогню з російським диктатором Путіним.

  • Зустріч лідерів України і США, яка тривала приблизно 50 хвилин, не була офіційним заходом саміту. Раніше цього дня Трамп підтвердив, що має намір поговорити зі Зеленським про його "труднощі". 
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