Зеленський розповів про свою розмову із Трампом (доповнено)

Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови із Дональдом Трампом 25 червня на полях саміту НАТО у Нідерландах.

«Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей», - повідомив глава держави.

Зеленський відзначив «увагу й готовність допомагати наближенню миру».

«Деталі – згодом», - додав український президент.

Доповнення. Трамп на пресконференції після саміту НАТО сказав, що із Зеленським не говорив про закінчення війни, а просто хотів поцікавитися, як в українського колеги справи. Лідер США повідомив, що хоче обговорити припинення вогню з російським диктатором Путіним.