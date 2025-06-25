Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаПолітика

Київ передав 1700 дронів двом бригадам Нацгвардії

Йдеться про 25 Київську бригаду ім. князя Аскольда і 27-у Печерську бригаду. 

Київ передав 1700 дронів двом бригадам Нацгвардії
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію допомоги від громади столиці. Дві бригади НГУ отримали 1700 БпЛА від киян. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Від громади столиці передав бійцям Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту чергову партію допомоги. 25 Київська бригада ім. князя Аскольда НГУ отримала 700 FPV-дронів різних типів (зокрема, нічні та денні). Також сьогодні ще 1000 FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади НГУ», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку 2025 року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ виділено на оснащення та нагальні потреби 70 млн грн, а 27-й бригаді – 95 млн грн. 

«Нагадаю, загалом  від початку року від громади відправили на передову понад 20 000 БпЛА різних типів. Громада Києва допомагала і продовжує допомагати нашим захисникам!» - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку поточного року столиця спрямувала на підтримку сил безпеки й оборони вже 6 млрд грн.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко доручив збільшити допомогу захисникам ще на 2 млрд грн. За словами мера, відповідний проєкт рішення Київради має бути винесений на голосування найближчим часом.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies