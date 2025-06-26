ЗМІ: після 2022 року до РФ потрапили авіаційні деталі на щонайменше 1 млрд євро

Із лютого 2022 року в Росію попри санкції та обмеження потрапили авіаційні деталі вартістю щонайменше на мільярд євро. ЄС та Сполучені Штати заборонили транспортування авіаційних деталей до РФ, але вона отримує їх з третіх країн, на які санкції не поширюються.

Про це йдеться у розслідуванні фінського мовника Yle.

Росії потрібні авіазапчастини, оскільки вона має приблизно 500 літаків, які орендувала у Заходу до війни та не повернула, коли цього почали вимагати. Тож ця країна фактично вкрала літаки, але заявила, що це не була крадіжка. Тому РФ створила мережу, через яку вона купує багато деталей.

Серед придбаних деталей є критично важливі для цивільної авіації, зокрема двигуни, а також стандартне обладнання кабіни. Також РФ отримує обладнання, придатне для військового використання, таке як радіолокаційні системи та бортові комп'ютери.

Розслідування зосередилося на деталях, виготовлених найбільшими світовими виробниками літаків: європейським Airbus та американським Boeing.

Запчастини Airbus вартістю щонайменше майже 600 мільйонів євро та запчастини Boeing вартістю майже 400 мільйонів євро опинилися в Росії після лютого 2022 року. За допомогою посередників Росія змогла придбати багато ключових запчастин, і навіть повністю нові авіаційні двигуни Airbus.

РФ не купує деталі безпосередньо у Airbus та Boeing, а користується послугами посередницьких компаній у Туреччині, Китаї та особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах. Окрім самих авіакомпаній, їхні деталі виготовляють субпідрядники.

На ринку також доступні вживані запчастини. Однак у митних даних не вказано, нові це чи старі. Виробники практично не мають можливості втручатися в торгівлю вживаними запчастинами.

У компаніях Airbus та Boeing повідомили, що вони дотримуються санкцій і немає жодного законного способу експортувати літаки, деталі, документацію чи послуги до Росії. Але обидві фірми не змогли відповісти на запитання, наприклад, про те, як вони запобігають потраплянню деталей літаків до Росії через посередників.

Розслідування Yle виявило приблизно 4000 партій, що містили деталі Airbus або Boeing, у період з лютого 2022 року по вересень 2024 року. Більш актуальної митної інформації не було.

Понад 360 компаній з усього світу беруть участь у постачанні авіаційних деталей до Росії. Багато з них зараз перебувають під санкціями Заходу. Щонайбільше одна компанія мала десяток або навіть сотні поставок до Росії, але є також численні компанії з однією чи двома поставками.

Росія отримує запчастини для пасажирських літаків з усього світу, але поставки зосереджені в Азії, Африці та на Близькому Сході. Найбільшими експортерами були Об'єднані Арабські Емірати, Габон у Центральній Африці, Китай та Туреччина. Деталі відправляють до десятків різних компаній у Росії, особливо до S7 Engineering, яка спеціалізується на послугах із технічного обслуговування та ремонту літаків Boeing та Airbus.

Російські покупці запчастин – це переважно цивільні авіакомпанії, які знаходяться у західних санкційних списках. Деякі з компаній переважно належать російській державі, тому вони мають прямі зв'язки з керівництвом країни.

Майже сотня компаній, що продають запчастини до Росії, знаходяться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Майже третина запчастин, що транспортуються до Росії, була відправлена звідти, зазвичай з міста Дубай. Наприклад, одна з компаній постачала деталі для літаків щонайменше 35 разів з лютого 2022 року.

Численні дубайські компанії були додані до санкційного списку ЄС або США, але коли одна компанія стає мішенню санкцій, на її місце вже створено кілька інших.

ОАЕ не запровадили санкцій проти Росії, а це означає, що бізнес не порушує місцевого законодавства. Можливо, що авіаційним бізнесом керують самі росіяни або найняті ними маріонеткові власники.