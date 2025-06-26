Сейм Польщі підтримав вихід із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Сейм Польщі підтримав денонсацію Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. 413 депутатів проголосували «за», 15 – проти, троє утрималися.
Про це пише RMF24.
Перед голосуванням віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вихід з Оттавської конвенції має вирішальне значення для безпеки в регіоні. Як він зазначив, ініціатива щодо виходу з конвенції була внесена на прохання Польщі та партнерів з країн Балтії та Фінляндії.
"Польщу не можна помістити в жодні гамівні сорочки, які завадили б нам захищати нашу батьківщину", – сказав польський міністр.
Урядовий законопроект про денонсацію Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін як засобу збройного конфлікту, а також накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін та наказ про їх знищення, подали на розгляд Сейму у травні.
Польща підписала угоду 4 грудня 1997 року, але ратифікувала її лише у 2012 році.
- В середині березня міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та заявили про бажання вийти із конвенції через безпекові загрози у регіоні.
- Минулого четверга фінський парламент вирішив вийти з Оттавської конвенції. Країни Балтії вже зробили це.
- Оттавська конвенція забороняє використання протипіхотних мін як зброї, а також накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін і вимагає їх знищення.
- Конвенція була написана в 1997 році під час дипломатичної конференції щодо повної заборони використання протипіхотних мін. Вона набула чинності в 1999 році. Понад 160 країн ратифікували її або приєдналися до неї.