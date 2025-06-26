Сейм Польщі підтримав вихід із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Сейм Польщі підтримав денонсацію Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. 413 депутатів проголосували «за», 15 – проти, троє утрималися.

Про це пише RMF24.

Перед голосуванням віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вихід з Оттавської конвенції має вирішальне значення для безпеки в регіоні. Як він зазначив, ініціатива щодо виходу з конвенції була внесена на прохання Польщі та партнерів з країн Балтії та Фінляндії.

"Польщу не можна помістити в жодні гамівні сорочки, які завадили б нам захищати нашу батьківщину", – сказав польський міністр.

Урядовий законопроект про денонсацію Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін як засобу збройного конфлікту, а також накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін та наказ про їх знищення, подали на розгляд Сейму у травні.

Польща підписала угоду 4 грудня 1997 року, але ратифікувала її лише у 2012 році.