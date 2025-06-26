ЗМІ: Трамп зменшить доступ Конгресу до інформації розвідки

Усе через витік даних про нібито слабкий вплив авіаудару по Ірану на ядерну програму.

Видання Axios з посиланням на джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа вирішила обмежити обмін розвідувальною інформацією з Конгресом.

Військова розвідка США у понеділок розмістила звіт щодо попередніх результатів атаки США на іранські ядерні об'єкти у системі CAPNET, за допомогою якої відбувається комунікація між Білим домом та Капітолієм.

Документ містив значно скромнішу оцінку досягнень проведеної військової операції: завдана шкода не знищила ядерні потужності Ірану, як про це поквапився заявити Трамп, а лише відкинула напрацювання на кілька місяців назад.

Не минуло й доби, як дані розвідки опинилися в руках журналістів. Матеріали про те, що президент оприлюднив непідтверджену інформацію замість того, що йому надала розвідка, вийшли у CNN та The New York Times.

В адміністрації Трампа витік викликав гнів, який вилився у бажання більше не ділитися з парламентарями чутливими даними.