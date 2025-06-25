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CNN: Іранську ядерну програму не знищено

Розвідка знову суперечить словам Дональда Трампа.

CNN: Іранську ядерну програму не знищено
Кратери після авіаударів США по Фордо, 22 червня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Агенція CNN з посиланням на власні джерела у розвідці Пентагону стверджує, що завдані Сполученими Штатами авіаудари по ядерних об'єктах Ірану не призвели до остаточного їхнього знищення.

Згідно з попередніми оцінками, ключові компоненти ядерної програми ісламської республіки вдалося захистити, а атака з боку США лише відкинула напрацювання на декілька місяців назад. За словами співрозмовників CNN, запаси збагаченого урану не зазнали шкоди, а центрифуги, потрібні для процесу виготовлення ядерної зброї, залишилися фактично цілими.

Ця інформація суперечить публічним заявам президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Геґсета, які стверджували, що "амбіції Ірану у площині створення ядерної зброї цілковито зруйновані". 

У Білому домі дані розвідки назвали помилковими та звинуватили у зливі надсекретного звіту "якогось низкорівневого невдаху з розвідувальної спільноти". Прессекретарка Керолайн Лівітт заявила. що це "спроба дискредитувати президента Трампа та тих сміливих пілотів, які провели ідеальну місію зі знищення".   
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