​Попри санкції, Росія виробляє ракети "Іскандер" та балістику і закупає для цього імпортне обладнання, - розслідування

Від початку повномасштабної війни Воткінський завод розширив виробництво та придбав додаткове обладнання. Переважно - з Китаю.

Попри санкції Заходу, стратегічний російський завод, відомий як Воткінський, виробляє ракети "Іскандер" та міжконтинентальні балістичні ракети. Підприємство також змогло суттєво розширити виробництво та придбати додаткове обладнання.

Про це йдеться в новому розслідуванні The Kyiv Independent.

Зазначається, що завод найняв тисячі нових працівників, добудував нові будівлі та встановив сучасне обладнання, а також розробив план розширення ракетного виробництва. План передбачає закупівлю додаткового обладнання, будівництво нових приміщень та збільшення кількості працівників.

Журналісти встановили, що імпортне обладнання надійшло переважно з Китаю - у 8 із 10 контрактів постачання здійснювалось з материкового Китаю, по одному - з Тайваня і Білорусі. Загальна вартість знайдених контрактів перевищує $11 млн, і це - лише частина інвестицій.

"Українці відчули це на власному досвіді. Балістичні ракети «Іскандер-М» з дальністю до 500 км, зібрані у Воткінську, все частіше вражають Київ та інші міста. Але основна місія заводу ще більш загрозлива - це виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних доставляти ядерні боєголовки через континенти. Серед них - «Ярс» і «Булава» - ракети, призначені для досягнення Сполучених Штатів, - і, ймовірно, «Орешник», який, як повідомляється, здатний вразити будь-яку точку Європи.", - йдеться в розслідуванні.

При цьому Росія не просто збирає ракети, замість втрачених на війні, а й накопичує їх запаси для тривалої війни.

Розслідувачі наголошують, що все це розширення відбувається попри масштабні міжнародні санкції (Воткінський завод офіційно внесено до чорного списку США та союзників, а продаж Росії будь-яких матеріалів, обладнання та мікроелектроніки, необхідних для будівництва ракет, заборонено).

Завдяки супутниковим знімкам, було виявлено два нові цехи ракетного заводу. Ці приміщення були збудовані вже після повномасштабного вторгнення в Україну.

Воткінський завод - російський виробник вогнепальної зброї військової техніки, одне з найстаріших підприємств Удмуртії.