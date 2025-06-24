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​Попри санкції, Росія виробляє ракети "Іскандер" та балістику і закупає для цього імпортне обладнання, - розслідування

Від початку повномасштабної війни Воткінський завод розширив виробництво та придбав додаткове обладнання. Переважно - з Китаю.

​Попри санкції, Росія виробляє ракети "Іскандер" та балістику і закупає для цього імпортне обладнання, - розслідування
Ракетний комплекс "Іскандер" (архівне фото)

Попри санкції Заходу, стратегічний російський завод, відомий як Воткінський, виробляє ракети "Іскандер" та міжконтинентальні балістичні ракети. Підприємство також змогло суттєво розширити виробництво та придбати додаткове обладнання. 

Про це йдеться в новому розслідуванні The Kyiv Independent

Зазначається, що завод найняв тисячі нових працівників, добудував нові будівлі та встановив сучасне обладнання, а також розробив план розширення ракетного виробництва. План передбачає закупівлю додаткового обладнання, будівництво нових приміщень та збільшення кількості працівників. 

Журналісти встановили, що імпортне обладнання надійшло переважно з Китаю - у 8 із 10 контрактів постачання здійснювалось з материкового Китаю, по одному - з Тайваня і Білорусі. Загальна вартість знайдених контрактів перевищує $11 млн, і це - лише частина інвестицій. 

"Українці відчули це на власному досвіді. Балістичні ракети «Іскандер-М» з дальністю до 500 км, зібрані у Воткінську, все частіше вражають Київ та інші міста. Але основна місія заводу ще більш загрозлива - це виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних доставляти ядерні боєголовки через континенти. Серед них - «Ярс» і «Булава» - ракети, призначені для досягнення Сполучених Штатів, - і, ймовірно, «Орешник», який, як повідомляється, здатний вразити будь-яку точку Європи.", - йдеться в розслідуванні.

При цьому Росія не просто збирає ракети, замість втрачених на війні, а й накопичує їх запаси для тривалої війни.

Розслідувачі наголошують, що все це розширення відбувається попри масштабні міжнародні санкції (Воткінський завод офіційно внесено до чорного списку США та союзників, а продаж Росії будь-яких матеріалів, обладнання та мікроелектроніки, необхідних для будівництва ракет, заборонено). 

Завдяки супутниковим знімкам, було виявлено два нові цехи ракетного заводу. Ці приміщення були збудовані вже після повномасштабного вторгнення в Україну. 

Воткінський завод - російський виробник вогнепальної зброї військової техніки, одне з найстаріших підприємств Удмуртії. 
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