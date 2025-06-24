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Трамп заявив, що й Ізраїль, й Іран порушили перемир'я (оновлено)

Міністр оборони Ізраїлю звинувачує Тегеран у порушенні перемир'я та обіцяє "потужні удари" у відповідь.

Трамп заявив, що й Ізраїль, й Іран порушили перемир'я (оновлено)
Фото: Скріншот, BBC

Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже під загрозою ‒ через кілька годин після його оголошення президентом США Дональдом Трампом, пише BBC.

Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив про досягнення угоди про перемир'я між Іраном та Ізраїлем, яке має призвести до остаточного припинення війни.

Президент США згодом закликав Ізраїль припинити бомбардування Ірану, назвавши це “серйозним порушенням” крихкого перемир'я між двома країнами, пише Bloomberg.

“Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це серйозне порушення. Поверність своїх пілотів додому, зараз!”, – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Кілька хвилин перед цим Трамп заявив журналістам, що, на його думку, і Ізраїль, і Іран порушили перемир'я, але сказав, що вірить у те, що воно, яке вже проходить випробування, витримає випробування.

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Міністр оборони Ізраїлю звинувачує Іран у порушенні перемир'я та обіцяє "потужні удари" у відповідь. Іран заперечує здійснення атак після набрання чинності припинення вогню.

Тегеран попереджає, що "будь-яка подальша агресія буде зустрінута рішучою, твердою та своєчасною відповіддю".

Вночі обидві сторони “обмінялися вогнем”, а мешканці Тегерана розповіли BBC Persian, що вони стали свідками одного з "найважчих" раундів атак з боку Ізраїлю. Місцеві чиновники повідомляють, що дев'ять людей загинули на півночі Ірану.

Служба екстрених випадків Ізраїлю повідомляє, що в Беер-Шеві загинули чотири людини. Рятувальні команди повідомили BBC, що будівля, де переховувалися мешканці, була уражена.

Це сталося після того, як Іран запустив ракети по авіабазі США у відповідь на удари по своїх ядерних об'єктах минулими вихідними. Катар заявив, що всі ракети були перехоплені.

12-денна операція Ізраїлю і відповідь Ірану

З 13 червня тривали повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдавав ударів у відповідь.

22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох ядерних об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. Після американських ударів Іран атакував військові бази США в Іраці і Катарі. 

Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант був вірогідним. 

Ціни на нафту зросли до рекордного із січня рівня і ризикували зрости ще більше, якби протоку таки перекрили. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії. 

Ще вчора сторони обмінювалися повітряними ударами. 

За час взаємних ударів десятки людей загинули в Ізраїлі і сотні – в Ірані. 
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