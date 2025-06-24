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Ізраїль заявив про збиття кількох іранських ракет уже після того, як набуло чинності припинення вогню. Обіцяв відповідь

Військові наголосили, що загроза поки не зникла. 

Ізраїль заявив про збиття кількох іранських ракет уже після того, як набуло чинності припинення вогню. Обіцяв відповідь
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія сказала, що після набуття чинності припинення вогню виявила запуск декількох іранських ракет. У північній частині Ізраїлю лунали сирени і вибухи від протиповітряної оборони, пише Guardian з посиланням на дані агентства AFP.

Ізраїль стверджує, що запуск відбувся через дві з половиною години після початку припинення вогню. Він послідував за тим, як Іран рано вранці здійснив декілька запусків балістичних ракет, пошкодивши щонайменше три будинки в місті Беер-Шева і вбивши принаймні п'ятеро ізраїльтян, а ще 20 поранивши. 

Попри згоду на припинення вогню, яке Дональд Трамп запропонував Ірану та Ізраїлю, ізраїльські війська наголосили на продовженні загрози. 

Речниця армії Еффі Дефрін сказала: "Начальник штабу доручив усій армії підтримувати високий рівень пильності та готовності до потужної відповіді на будь-яке порушення режиму припинення вогню. Хочу наголосити, що на цьому етапі інструкції командування тилу не змінюються. Інструкції необхідно виконувати. Небезпека залишається". 

Згодом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац пообіцяв Ірану відповідь на порушення режиму припинення вогню, передає Reuters. Іран заперечує, що порушував вогонь, передали по його ТБ.

12-денні взаємні удари і договір про припинення вогню

З 13 червня тривали повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдавав ударів у відповідь.

22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох ядерних об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. Після американських ударів Іран атакував військові бази США в Іраці і Катарі. 

Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант був вірогідним. 

Ціни на нафту зросли до рекордного із січня рівня і ризикували зрости ще більше, якби протоку таки перекрили. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії. 

Ще вчора сторони обмінювалися повітряними ударами. 

За час взаємних ударів десятки людей загинули в Ізраїлі і сотні – в Ірані. 

Сьогодні вранці Дональд Трамп написав, що припинення вогню вже запрацювало. Заяву про те, що сторони згодні припинити вогонь після понад тижня повітряних атак, американський президент зробив учора. За словами господаря Білого дому, режим припинення вогню розпочнеться після того, як "завершаться поточні останні місії", що станеться через шість годин після публікації допису. Іран першим припинить обстріли, після чого в межах 12 годин Ізраїль теж зупинить атаки зі свого боку, і через 24 години "світ вітатиме кінець 12-денної війни".

Іран після слів Трампа сказав, що погодиться припинити вогонь, якщо на це ж піде Ізраїль. Але анонсовану Трампом угоду заперечив. 

Вранці 24 червня Ізраїль заявив, що пішов на припинення вогню, бо досяг цілей операції: усунув іранську загрозу від ядерного потенціалу і балістичних ракет. 
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