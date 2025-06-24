У Гаазі сьогодні стартує дводенний саміт НАТО

Саміт включає неформальну вечерю у вівторок та одну робочу сесію в середу вранці.

Cьогодні у Гаазі у Нідерландах стартує дводенний 34-й саміт НАТО. Зустріч може об'єднати найбільшу світову організацію безпеки навколо нового зобов'язання щодо витрат на оборону або ж поглибити розбіжності між союзниками.

France24 пише, що саміт включатиме неформальну вечерю у вівторок та одну робочу сесію в середу вранці. Було підготовлено дуже коротку заяву саміту, щоб уникнути суперечок щодо деталей та формулювань.

Раніше стало відомо, що держави у комюніке зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Іспанія теж схвалила документ, але заявила, що не витрачатиме стільки.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч у Гаазі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

“З огляду на вимогу президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону, незрозуміло, яку роль відіграватиме тема війни в Україні на саміті. Президента Володимира Зеленського запросили, але незрозуміло, чи матиме він місце за столом НАТО, хоча він може взяти участь у вівторковій вечері”, ‒ зазначає видання.

Раніше заплановане засідання Ради Україна – НАТО не відбудеться. Як повідомляло видання Politico, це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.