У Гаазі сьогодні стартує дводенний саміт НАТО

Cьогодні у Гаазі у Нідерландах стартує дводенний 34-й саміт НАТО. Зустріч може об'єднати найбільшу світову організацію безпеки навколо нового зобов'язання щодо витрат на оборону або ж поглибити розбіжності між союзниками.
France24 пише, що саміт включатиме неформальну вечерю у вівторок та одну робочу сесію в середу вранці. Було підготовлено дуже коротку заяву саміту, щоб уникнути суперечок щодо деталей та формулювань.
Раніше стало відомо, що держави у комюніке зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Іспанія теж схвалила документ, але заявила, що не витрачатиме стільки.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч у Гаазі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
“З огляду на вимогу президента США Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону, незрозуміло, яку роль відіграватиме тема війни в Україні на саміті. Президента Володимира Зеленського запросили, але незрозуміло, чи матиме він місце за столом НАТО, хоча він може взяти участь у вівторковій вечері”, ‒ зазначає видання.
Раніше заплановане засідання Ради Україна – НАТО не відбудеться. Як повідомляло видання Politico, це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.
- Заснована в 1949 році, Організація Північноатлантичного договору була створена 12 країнами для протидії загрозі безпеці в Європі, яку становив Радянський Союз під час Холодної війни, зокрема, через сильну присутність США на континенті. З роками НАТО розрослося до 32 членів: Швеція і Фінляндія приєдналися під час повномасштабної війни Росії проти України.
- Гарантія колективної безпеки НАТО – стаття 5 договору – є основою її довіри до НАТО. Це політичне зобов'язання всіх країн прийти на допомогу будь-якому члену, чий суверенітет або територія можуть бути піддані нападу. Трамп натякнув, що він відданий цій обіцянці, водночас посіяв сумніви щодо своїх намірів. Він заявив, що США мають намір залишатися членом альянсу.