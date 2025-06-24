Іран погодився припинити вогонь, якщо це зробить Ізраїль

Але анонсовану Трампом "угоду" все ще заперечує.

Міністр закордонних справ Ірану Сеєд Аббас Арагчі заявив, що ісламська республіка готова припинити воєнні дії, якщо до такого ж кроку вдасться Ізраїль.

Як пише BBC, дипломат закликав зупинити "незаконну агресію" до 4 години ранку за місцевим часом - цей дедлайн вже минув. Якщо Єрусалим це зробить, то у Тегерані обіцяють "не продовжувати надалі дії у відповідь".

Арагчі наголосив, що наразі не існує жодної угоди чи іншого документа, який би регламентував припинення вогню та завершення військових операцій. Таким чином Іран все ще спростовує інформацію від президента США Дональда Трампа, який раніше офіційно заявив про перемир'я.