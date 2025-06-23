МЗС Катару: ППО відбила атаку Ірану на авіабазу Аль-Удейд

МЗС Катару відреагувало на іранську атаку по американській авіабазі.
“Держава Катар рішуче засуджує напад на авіабазу Аль-Удейд, здійснений Корпусом вартових ісламської революції Ірану, і вважає його зухвалим нападом і кричущим порушенням суверенітету та повітряного простору Катару”, - йдеться у повідомленні.
Катар наголосив, що залишає за собою право безпосередньо реагувати у спосіб, пропорційний характеру та масштабу цього зухвалого нападу та відповідно до міжнародного права.
“Катарські засоби протиповітряної оборони відбили атаку та успішно перехопили іранські ракети”, - підсумували в МЗС Катару.
- Сьогодні, 23 червня, Іран випустив декілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході. Щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета – в бік Іраку.