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МЗС Катару: ППО відбила атаку Ірану на авіабазу Аль-Удейд

Катар залишає за собою право реагувати на так дії.

МЗС Катару: ППО відбила атаку Ірану на авіабазу Аль-Удейд
Ілюстративне фото
Фото: replyua.net

МЗС Катару відреагувало на іранську атаку по американській авіабазі.

“Держава Катар рішуче засуджує напад на авіабазу Аль-Удейд, здійснений Корпусом вартових ісламської революції Ірану, і вважає його зухвалим нападом і кричущим порушенням суверенітету та повітряного простору Катару”, - йдеться у повідомленні.

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Катар наголосив, що залишає за собою право безпосередньо реагувати у спосіб, пропорційний характеру та масштабу цього зухвалого нападу та відповідно до міжнародного права.

“Катарські засоби протиповітряної оборони відбили атаку та успішно перехопили іранські ракети”, - підсумували в МЗС Катару.

  • Сьогодні, 23 червня, Іран випустив декілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході. Щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета – в бік Іраку.
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